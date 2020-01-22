الرئيس العراقي في دافوس: لا ينبغي لأي دولة أن تُملي علينا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء في كلمة له على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الذي يشارك فيه، على أنه ليس من مصلحتنا التحالف مع جهة دون أخرى ولا ينبغي لأي دولة أن تملي على العراق.

وقال صالح في كلمته إن ” طلب خروج القوات الاميركية من العراق هو رد فعل على ما يعتبره الكثير من العراقيين عدم احترام للسيادة”.

وأضاف أنه “لن يفاجأ أحد في هذه الغرفة عندما أقول بصراحة: هذه أوقات عصيبة بالنسبة للعراق”.

وأوضح “لقد ظل المتظاهرون ومعظمهم من الشباب العراقي، يتظاهرون في الشوارع منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ووضعوا حياتهم على المحك للمطالبة بالتغيير. لديهم رغبات عميقة ومطالب بالفرص الاقتصادية العادلة ووطن، وأن يسمعوا أصواتهم وتتم الإجابة عليها”، مستدركا “وفي الوقت نفسه، يهدد تصاعد الصراع الإقليمي سيادتنا، نحن في عين العاصفة”.

وأضاف”لدي ثقة في أن العراق يمكن أن يرتقي إلى مستوى هذه التحديات، بدلا من أن يقع فريسة لها”، وتابع أنه “لا يزال بإمكاننا الخروج نحو بلد أفضل وأقوى وأكثر تماسكا وازدهاراً”.

وقال صالح إنه “لقد تمت هزيمة آفة داعش في العراق، وذلك بفضل التضحيات الكبيرة للقوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، البيشمركة وغيرها من الوحدات، وبدعم كبير من المجتمع الدولي”.

وأوضح: “كانت رؤيتي آنذاك، ولا تزال، بالنسبة للعراق – الذي يقع في قلب الشرق الأوسط – أن يكون قوة للاستقرار وجسراً لمزيد من التكامل الاقتصادي في المنطقة.”

وحول الوضع في المنطقة قال ” ّذكرتنا التوترات المتصاعدة بين إيران ودول الخليج والولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأن طموحاتنا تظل عرضة للنزاعات السياسية الخارجة عن سيطرتنا والتدخل الأجنبي غير المرحب به”، مضيفا أنه “نحن نسعى إلى علاقات جيدة مع الجميع، وليس لدينا مصلحة في الانجرار إلى صراعات، ليست من خياراتنا وصنعنا، إذا ظل جيراننا وحلفاؤنا على خلاف، ولم تحترم سيادتنا، واستخدمت أراضينا ساحة معركة، فلا يمكننا أن نأمل في تحقيق أجندة التغييرالخاصة بنا”.

وأكد صالح على أن “العراق بالامتنان للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، خاصة للدعم العسكري والاقتصادي الذي قدمه، وما زال يقدمه، في الحرب ضد داعش، كان هذا التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة فعالا في السماح للقوات العراقية بالانتصار في الحرب ضد داعش، ونحن محوري تلك المعركة الوجودية”، مضيفا “لكن إيران لعبت أيضا دورا”، وتابع “نشترك في روابط جغرافية قديمة وموارد مائية واقتصاد ودين مع ايران”.