‫النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 65.66 دولار‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي سنتين ليبلغ 65.66 دولار في تداولات امس الاربعاء مقابل 65.68 دولار للبرميل في تداولات امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الاسواق العالمية تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة امس الأربعاء حيث ألقت توقعات وكالة الطاقة الدولية بتخمة المعروض بالسوق ومخاوف الطلب وسط تفشي فيروس في الصين بظلالها على القلق حيال تعطيل إنتاج الخام في ليبيا.‬



‫واختتم خام برنت جلسة التداولات امس منخفضا 1.38 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة ليبلغ 63.21 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.64 دولار أو 2.8 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 56.74 دولار.‬