‫عصابات تحديث البيانات نهبت حسابات 15 مواطناً‬

‫ذكرت مصادر أن الأجهزة الأمنية في البلاد سجلت في أقل من شهر منذ بداية يناير الجاري 15 بلاغاً، لمواطنين من الجنسين تعرضوا لعمليات نصب منظمة من أشخاص ادعوا أنهم موظفو بنوك محلية، وطلبوا منهم تحديث بياناتهم الشخصية، ثم استولوا من حساباتهم على ربع مليون دينار، وفقاً لـ «القبس».‬



‫وحذرت مصادر أمنية مجدداً من افراد عصابات يتواصلون مع عملاء من أرقام محلية، وهم خارج البلاد، ويستدرجونهم بحجة تحديث بياناتهم حتى لا يتوقف الحساب، ومن ثم ينجحون في الوصول إلى رقم الحساب السري، وخلال دقائق معدودة يسحبون جميع الأموال الموجودة في حساباتهم. وكشفت المصادر أن مخفر اليرموك سجل وحده نحو 3 قضايا لتعرض عملاء بنوك لعمليات نصب، مشيرةً إلى أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية نجحت قبل نحو شهر ونصف الشهر في ضبط مقيمين آسيويين يتبعان شبكة دولية توهم عملاء البنوك بربح جوائز مالية، وتطلب بياناتهم، ومن ثم تستولي أيضاً على أموالهم.‬



‫وطالبت المصادر جميع العملاء بعدم التجاوب مع من يطلبون تحديث البيانات المصرفية هاتفيا، وعدم الكشف عن أي بيانات خاصة ببطاقاتهم المصرفية.‬