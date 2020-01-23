النفط يهبط بسبب تراجع الطلب على الوقود وفيروس كورونا

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الخميس، بنزولها بأكثر 1% بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي انتشار فيروس في الصين، إلى تراجع الطلب على الوقود، إذا ضعف النمو الاقتصادي، على غرار تفش وباء سارس في الين، قبل 20 عاماً تقريباً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتاً، أو 1.4%، إلى 62.34 دولاراً للبرميل، بعد أن تراجعت في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 4 ديسمبر «كانون الأول» بعد نزولها 2.1% في الجلسة السابقة.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتاً، أو 1.6%، إلى 55.80 دولاراً للبرميل بعد تراجعها في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 3 ديسمبر«كانون الأول» الماضي، وانخفض العقد 2.7% أمس الأربعاء.

وأودى فيروس كورونا الجديد بحياة 17 شخصاً منذ أن ظهر في مدينة ووهان في أواخر العام الماضي، وتأكدت نحو 600 حالة إصابة بالفيروس بينها حالات في مناطق بعيدة تصل إلى الولايات المتحدة.

وقال جيه.بي مورغان لأبحاث السلع الأولية في مذكرة: “نتوقع صدمة سعرية تصل إلى 5 دولارات للبرميل، إذا تطورت الأزمة إلى وباء مثل سارس، بناءً على تحركات أسعار النفط التاريخية”.