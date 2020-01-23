بورصة الكويت تغلق على ارتفاع المؤشر العام 10.03 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على ارتفاع المؤشر العام 10.03 نقطة ليبلغ مستوى 6369.11 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 272.6 مليون سهم تمت من خلال 10613 صفقة نقدية بقيمة 41.5 مليون دينار كويتي «نحو 141 مليون دولار أمريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5.13 نقطة ليصل إلى مستوى 4907.6 نقطة بنسبة 0.1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 223.07 مليون سهم تمت عبر 5939 صفقة نقدية بقيمة 16.8 مليون دينار «نحو 57.12 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12.4 نقطة ليصل إلى مستوى 7105.8 نقطة بنسبة 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 49.5 مليون سهم تمت عبر 4674 صفقة بقيمة 24.6 مليون دينار «نحو 83.64 مليون دولار».



وكانت شركات «عمار» و«ان» و«المركز » و«الأنظمة» و«الراي» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «الامتياز» و«الأولى» و«أرزان» و«ان» و«نور» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «آبار» و«بيت الطاقة» و«ريم» و«الهلال» و«نور» الأكثر انخفاضا.