فائض الكويت التجاري مع اليابان يرتفع بنسبة 7.3 في المئة

اظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس ان الفائض التجاري للكويت مع اليابان ارتفع بنسبة 7.3 في المئة في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 ليصل الى 48.7 مليار ين ياباني «445 مليون دولار».



وعزت البيانات التي اصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ارتفاع الفائض التجاري مع الكويت للمرة الاولى منذ شهرين الى تحسن الصادرات.



واوضحت ان الكويت سجلت فائضا تجاريا مع اليابان لمدة 11 سنة و11 شهرا اذ ارتفعت صادراتها الى اليابان للمرة الاولى منذ ثلاثة اشهر بنسبة 7.9 في المئة لتصل الى 70.5 مليار ين ياباني «644 مليون دولار».



واشارت الى ان واردات الكويت من اليابان نمت للشهر الثاني على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 9 في المئة على اساس سنوي لتصل الى 21.8 مليار ين اي «199 مليون دولار امريكي».



وذكرت الوزارة ان فائض الكويت التجاري مع اليابان للعام الماضي بلغ 564 مليار ين ياباني «5.1 مليار دولار» بانخفاض بلغ 6.8 في المئة عن عان 2018.



وبالنسبة لفائض الشرق الاوسط التجاري مع اليابان اوضح التقرير انه تراجع في الشهر الماضي بنسبة 7ر18 في المئة ليصل الى 0ر590 مليون ين ياباني «4ر5 مليار دولار» مع تراجع واردات اليابان من المنطقة بنسبة 13.5 في المئة عن عام 2018.



وبين ان صادرات النفط 12.8 في المئة.



ووفقا للتقرير ارتفع اجمالي واردات الشرق الاوسط من اليابان في الشهر الماضي بنسبة 8ر3 في المئة نظرا لقوة الطلب على شحنات السيارات والمعدات والالات الكهربائية.



وفي سياق متصل سجل ثالث اكبر اقتصاد في العالم في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للمرة الثانية على التوالي بقيمة 152.5 مليار ين ياباني «1.4 مليار دولار».



ولا تزال الصين الشريك التجاري الاكبر لليابان تليها الولايات المتحدة.