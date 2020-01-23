بورصة فلسطين تغلق على إرتفاع بنسبة 0.04% عند 524.58 نقطة

23 يناير، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على ارتفاع بنسبة 0.04% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 524.58 نقطة، وتصدر سهم “Jerusalem Pharma” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 4.62%، بينما كان سهم “بنك القدس” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 0.66%.

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