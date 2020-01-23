«البورصة» رابحة للأسبوع الثاني.. بمكاسب 104 ملايين دينار

شريف حمدي

واصلت بورصة الكويت تحقيق المكاسب على مستوى المؤشرات والمتغيرات بنهاية الأسبوع، وذلك استكمالا للمكاسب المحققة الأسبوع الماضي بعد هدوء عاصفة الأحداث الجيوسياسية والتي أدت إلى تراجعات حادة لمؤشرات البورصة مع بداية العام الجديد.

وبلغت المكاسب السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع نحو 104 ملايين دينار بنسبة ارتفاع 0.3% لتصل القيمة السوقية إلى 36.854 مليار دينار ارتفاعا من 36.750 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.

وبذلك، اقتربت القيمة السوقية من ملامسة 37 مليار دينار بعد المكاسب المحققة على مدار الأسبوعين الأخيرين.

أما السيولة، فارتفعت بنسبة 34% ببلوغها 206 ملايين دينار بمتوسط سيولة 41 مليون دينار ارتفاعا من 154 مليون دينار الأسبوع الماضي، ورغم ارتفاع السيولة الإجمالية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلا أن المتوسط اليومي تراجع نظرا لأن جلسات الأسبوع الماضي اقتصرت على 3 جلسات فقط بسبب عطلة السوق.

ومن المتوقع أن تشهد البورصة تحسنا في الأداء بدعم بدء إفصاحات العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، وبدء الكشف عن التوزيعات النقدية والمنحة، فضلا عن استمرار الزخم الذي تشهده الأسهم القيادية بعد ترقية بورصة الكويت رسميا لمؤشر MSCI، وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.2% محققا 16 نقطة ارتفاع ليصل إلى 7105 نقطة من 7089 نقطة نهاية الأسبوع الماضي.

٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.4% بإضافة 21 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 4907 نقاط من 4886 نقطة.

٭ ارتفع مؤشر السوق العام الذي يقيس أداء المؤشرين معا بنسبة 0.3%، بعد إضافة 18 نقطة للمكاسب السابقة ليصل إلى 6369 نقطة من 6351 نقطة.