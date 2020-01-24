مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع بنسبة 1.04% عند 7585.98 نقطة

25 يناير، 2020
0

أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”،على ارتفاع بنسبة 1.04%، ما يعادل 78.31 نقطة، ليصل عند مستوى 7585.98 نقطة.

إضغط للمزيد

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
لغات متعددة
إغلاق