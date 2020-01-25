التايمز: لندن تهدد برسوم جمركية للضغط في المحادثات التجارية

قالت صحيفة التايمز، السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بريطانيا.

وأضافت الصحيفة أن جونسون وحكومته ناقشا استخدام التعريفات الجمركية “كوسيلة ضغط” في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع‭‭ ‬‬هذا الأسبوع، قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30 في المئة على بعض أنواع الجبن الفرنسي، و10 في المئة على السيارات الألمانية.

وقال التقرير إن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي، الخميس، على ضرورة طرح التعريفات للتشاور.

واتفق الوزراء بحسب التقرير على إعطاء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات مقارنة مع الدول الأخرى، حسبما ذكرت “رويترز”.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات، والذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية.

وأضافت نقلا عن مسؤولين في بروكسل، أن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من فبراير.

جدير بالذكر أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قد قال الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام.

وأضافت الصحيفة أن جونسون وحكومته ناقشا استخدام التعريفات الجمركية “كوسيلة ضغط” في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية خلال اجتماع‭‭ ‬‬هذا الأسبوع، قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ 30 في المئة على بعض أنواع الجبن الفرنسي، و10 في المئة على السيارات الألمانية.

وقال التقرير إن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع لبحث استراتيجية الخروج من الاتحاد الأوروبي، الخميس، على ضرورة طرح التعريفات للتشاور.

واتفق الوزراء بحسب التقرير على إعطاء اليابان والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا أولوية في المفاوضات مقارنة مع الدول الأخرى، حسبما ذكرت “رويترز”.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن بريطانيا ستحاكي إلى حد كبير برنامج الاتحاد الأوروبي للتعريفات، والذي سيتم نشره وتقديمه لمنظمة التجارة العالمية.

وأضافت نقلا عن مسؤولين في بروكسل، أن جونسون سيطرح خطة التفاوض في الأسبوع الأول من فبراير.

جدير بالذكر أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، قد قال الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا هذا العام.