«التجارة»: ارتفاع الصادرات غير النفطية 9.2 في المئة خلال 2019

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم السبت ان قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت 9.2 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2018.



واوضحت التجارة في بيان صحفي ان عدد شهادات المنشأ للصادرات الى الدول العربية والأجنبية بلغت 14.830 شهادة بقيمة 169.6 مليون دينار كويتي «نحو 558 مليون دولار امريكي» العام الماضي مقابل 8.270 شهادة بقيمة 155.3 مليون دينار «نحو 511 مليون دولار» خلال 2018.



واضافت ان عدد الشهادات للصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.802 شهادة بقيمة 57.1 مليون دينار «نحو 187.8 مليون دولار» مقابل 1066 شهادة بقيمة 47.3 مليون دينار «نحو 155.6 مليون دولار» الى الدول الأجنبية.



وذكرت ان عدد شهادات المنشأ للصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 9.962 شهادة بقيمة 65.1 مليون دينار «نحو 214.2 مليون دولار» العام الماضي.



وبينت ان العراق تصدر قائمة الدول العربية الاكثر استيرادا لصادرات الكويت يليه الأردن ثم لبنان فمصر فالجزائر ثم اليمن وبعده تونس في حين حلت قطر في الترتيب الأول خليجيا تلتها الامارات فالسعودية ثم عمان واخيرا البحرين.



وحول الصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى افادت بأن إيطاليا جاءت في المقدمة ثم بلجيكا تلتها تركيا ثم فرنسا فإسبانيا ثم البرتغال.