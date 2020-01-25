44 دولة تتفق في دافوس على إطلاق آلية مؤقتة لتسوية منازعات «منظمة التجارة»

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي «28 دولة» و16 دولة أخرى أمس على تأسيس آلية جديدة لتسوية المنازعات التجارية بسبب توقف آلية التسوية التابعة لمنظمة التجارة العالمية عن القيام بالدور نتيجة الضغوط الأمريكية.



وبحسب “الألمانية”، تعرقل الولايات المتحدة إعادة تعيين قاض جديد في غرفة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية والمعنية بتسوية النزاعات التجارية، بسبب رغبة واشنطن في إعادة تشكيل الغرفة بدعوى أن لجان المنظمة تتجاوز صلاحياتها وتتعامل ببطء شديد مع النزاعات المعروضة عليها.



وقال وزراء 44 دولة، ليس بينها الولايات المتحدة، في بيان صادر على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري إن التغلب على حالة الشلل القائمة “هو أهم شيء بالنسبة لأي نظام تجاري يستند إلى قواعد”.



وفي الوقت نفسه، ستعمل هذه الدول على وضع إجراءات طارئة لنظر طلبات الاستئناف على الأحكام، التي تصدرها منظمة التجارة العالمية في النزاعات التجارية بين هذه الدول، مع دعوة الدولة الأخرى الأعضاء في المنظمة إلى الانضمام لهذه الآلية المؤقتة.



وتضم هذه المبادرة أستراليا والبرازيل وكندا والصين وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا ودول الاتحاد الأوروبي وجواتيمالا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وبنما وسنغافورة وكوريا الجنوبية وسويسرا وأورجواي.



وبالرغم من أن الصين والولايات المتحدة وقعتا هدنة تجارية أخيرا، إلا أن العداوة التكنولوجية بينهما لم تنته، ما يغذي شبح “حرب باردة” من نوع جديد تدور حول تكنولوجيا الجيل الخامس من شبكة الإنترنت، والشرائح الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.



وبعد أسبوع من الاتفاق التجاري المرحلي بين بكين وواشنطن، شهد المنتدى الاقتصادي العالمي نقاشا حول الحرب التكنولوجية بين البلدين جمع خبراء أطلقوا تحذيرات وقادة كبارا حرصوا على تقديم تطمينات.



وتعرضت شركة هواوي، رغم كونها الأبرز في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس، إلى منع نشاطها في الولايات المتحدة، وأشارت الأخيرة إلى مخاطر استخدام بكين للشركة في التجسس وشجعت حلفاءها الأوروبيين على إقصاء شبكات المجموعة الصينية، لكن غزت “هواوي” الأسواق الصاعدة، على رأسها البرازيل والهند.



وأقرت بكين 2015 برنامجا طموحا باسم “صنع في الصين 2025” لتعزيز تكنولوجياتها، ويطبق هذا البرنامج بالتوازي مع مخطط استثمار ضخم في البنى التحتية لبناء “طرق الحرير” من الصين إلى إفريقيا.



ويعتقد جون شيبمان الخبير في المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية أنه “يمكن لذلك أن تتوجه دول نامية إلى الصين لبناء شبكات الاتصال ومحطات التقوية ومراكز المعطيات وأنظمة المعلوماتية الحكومية”.



وتابع أن تمدد الشركات الصينية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية يدفع إلى توسع عمليات جمع “بيانات عريضة” صالحة لتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.



وتزداد ريبة الولايات المتحدة، حيث وضعت العام الماضي عدة شركات صينية متخصصة بالمراقبة والتعرف إلى الوجوه على قائمة سوداء.



وبعيدا عن تكنولوجيا الجيل الخامس، تقوم الشركات الصينية العملاقة العاملة في الإنترنت مثل “بايدو” و”علي بابا” و”تنسنت” على تطوير منصات ذكاء اصطناعي وسيارات ذاتية القيادة أو معدات مرتبطة بالإنترنت، لكنها مختلفة على ما تطوره شركات سيليكون فالي مثل “جوجل” أو “أمازون”.