أكبر طائرة ركاب في العالم بمحركين تكمل بنجاح أول رحلة لها

أكملت شركة بوينغ بنجاح أول رحلة لأكبر طائرة ركاب في العالم ذات محركين من طراز 777 إكس.

وهبطت الطائرة التي يبلغ طولها 252 قدما في بوينغ فيلد قرب وسط سياتل في الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي «2200 بتوقيت غرينتش» بعد طيرانها لأول مرة أكثر من ثلاث ساعات فيما يمثل بداية عام من الاختبارات قبل دخولها الخدمة عبر القارات في 2021.

وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة مقرّرة أساساً في صيف 2019، لكنّها أرجئت بسبب مشاكل في محرّك “جي إي 9 إكس” الجديد، الذي تصنّعه شركة “جنرال إلكتريك”، إضافة إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.

وطائرة “777-إكس”، التي تتراوح سعتها بين 384 و426 راكباً، مصممة لمنافسة طائرة إيرباص “إيه 350″، وقد حصلت بوينغ حتى اليوم على طلبات شراء 340 طائرة من هذا الطراز غالبيتها من سبع شركات طيران عالمية ضخمة هي طيران الإمارات ولوفتهانزا وكاثاي باسيفيك والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السنغافورية.

ويتميّز هذا الطراز بجناحين يمكن طي طرفيهما، ما يسهم في التقليل من استهلاك الوقود ويسهّل ركنها على المدرج.

وهبطت الطائرة التي يبلغ طولها 252 قدما في بوينغ فيلد قرب وسط سياتل في الساعة الثانية مساء بالتوقيت المحلي «2200 بتوقيت غرينتش» بعد طيرانها لأول مرة أكثر من ثلاث ساعات فيما يمثل بداية عام من الاختبارات قبل دخولها الخدمة عبر القارات في 2021.

وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة مقرّرة أساساً في صيف 2019، لكنّها أرجئت بسبب مشاكل في محرّك “جي إي 9 إكس” الجديد، الذي تصنّعه شركة “جنرال إلكتريك”، إضافة إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.

وطائرة “777-إكس”، التي تتراوح سعتها بين 384 و426 راكباً، مصممة لمنافسة طائرة إيرباص “إيه 350″، وقد حصلت بوينغ حتى اليوم على طلبات شراء 340 طائرة من هذا الطراز غالبيتها من سبع شركات طيران عالمية ضخمة هي طيران الإمارات ولوفتهانزا وكاثاي باسيفيك والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السنغافورية.

ويتميّز هذا الطراز بجناحين يمكن طي طرفيهما، ما يسهم في التقليل من استهلاك الوقود ويسهّل ركنها على المدرج.