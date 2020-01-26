«أو.تي.سي»: تداول 44.6 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار

شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ «أو.تي.سي» خلال جلسات الأسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي تداولات بلغت 44.6 مليون سهم بقيمة 12.3 مليون دينار كويتي «نحو 41.8 مليون دولار أمريكي» تمت عبر 1363 صفقة.



وقالت شركة «الموازي دوت كوم» في تقرير لها اليوم الأحد إن شاشة الصفقات الفورية سجلت حجم تداولات بواقع 18 مليون سهم بقيمة 8.2 مليون دينار «نحو 27.8 مليون دولار» تمت عبر 1349 صفقة.



وأضافت الشركة أن الصفقات الخاصة بلغت تداولات أسهمها 26.5 مليون سهم بقيمة بلغت أربعة ملايين دينار «نحو 13.6 مليون دولار» تمت عبر 14 صفقة.



وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة التي تتسم ‎بالمصداقية لتسهيل عملية تداول الأوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع إلكتروني يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة.



وكانت عملية تداول هذه الأوراق تتم سابقا بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة الأسعار وصعوبة تحصيل المبالغ.