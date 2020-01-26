«بورصة الكويت» تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 35.9 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 35.9 نقطة ليبلغ مستوى 6333.15 نقطة بنسبة 0.56 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 281.7 مليون سهم تمت من خلال 8373 صفقة نقدية بقيمة 34 مليون دينار كويتي «نحو 115.6 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 32.7 نقطة ليصل إلى مستوى 4874.9 نقطة بنسبة 0.67 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 239.5 مليون سهم تمت عبر 6230 صفقة نقدية بقيمة 14.7 مليون دينار «نحو 49.9 مليون دولار».



وانخفض مؤشر السوق الأول 37.7 نقطة ليصل إلى مستوى 7068.08 نقطة بنسبة 53ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 42.16 مليون سهم تمت عبر 2143 صفقة بقيمة 19.2 مليون دينار «نحو 65.2 مليون دولار».



وكانت شركات «آن» و«العقارية» و«أرزان» و«آبار» و«أعيان» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أرزان» و«أعيان» و«الأولى» و«الامتياز» و«صناعات» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «أصول» و«أولى تكافل» و«العيد» و«تمدين أ» و«تجاري» الأكثر انخفاضا.