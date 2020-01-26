وزير شؤون الـ «بريكسيت»: بريطانيا ستحدد أهداف التجارة مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل

قال وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي إن بريطانيا ستحدد المزيد من التفاصيل فيما يتعلق بأهدافها في اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي في الشهر المقبل بعد أن يكتمل خروجها من الاتحاد في 31 يناير كانون الثاني الجاري.

وأضاف الوزير في برنامج أندرو مار بتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “سوف ننشر أهدافنا في المفاوضات، في الوقت المناسب بعد الحادي والثلاثين”.

كما أشار “لكن المسألة الرئيسية هي أننا سنملك التحكم في قواعدنا. لن نكون مستقبلين للقواعد”.

وقال “لكن الفرصة الرئيسية هي أننا سنتمكن من تحديد معاييرنا، المعايير العالية في حقوق العمال والبيئة ودعم الدولة في إطار تلك السياسة التجارية”.