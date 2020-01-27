النفط يتراجع بتأثير “كورونا”

انخفضت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة لأدنى مستوياتها في أشهر عدة، الاثنين، مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام، بعد تزايد عدد حالات العدوى والوفاة من فيروس كورونا الجديد في الصين، وإغلاق مدن فيها.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، انخفض‭‭ ‬‬خام برنت 1.28 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 59.41 دولار للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 58.68 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أكتوبر.

وتراجع‭‭ ‬‬الخام الأميركي 1.24 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 52.95 دولار للبرميل، بعد أن تراجع في وقت سابق 52.15 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية تتابع عن كثب التطورات في الصين وذلك في مساع لتهدئة السوق. مضيفا أنه واثق من قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على احتواء انتشار الفيروس.

ومع زيادة قدرة فيروس كورونا على الانتشار تعرضت أغلب الأسواق المالية لهزات على الرغم من إغلاق بعض الأسواق في آسيا في عطلة العام القمري الجديد.

وتخفض أوبك+، التي تشمل روسيا ودول منتجة أخرى، إمدادات النفط لدعم أسعار الخام، وزادت مؤخرا من الخفض المتفق عليه في الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى مارس.

وبحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، انخفض‭‭ ‬‬خام برنت 1.28 دولار أو 2.1 بالمئة إلى 59.41 دولار للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 58.68 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أكتوبر.

وتراجع‭‭ ‬‬الخام الأميركي 1.24 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 52.95 دولار للبرميل، بعد أن تراجع في وقت سابق 52.15 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية تتابع عن كثب التطورات في الصين وذلك في مساع لتهدئة السوق. مضيفا أنه واثق من قدرة الحكومة الصينية والمجتمع الدولي على احتواء انتشار الفيروس.

ومع زيادة قدرة فيروس كورونا على الانتشار تعرضت أغلب الأسواق المالية لهزات على الرغم من إغلاق بعض الأسواق في آسيا في عطلة العام القمري الجديد.

وتخفض أوبك+، التي تشمل روسيا ودول منتجة أخرى، إمدادات النفط لدعم أسعار الخام، وزادت مؤخرا من الخفض المتفق عليه في الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا إلى 1.7 مليون برميل يوميا حتى مارس.