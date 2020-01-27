«هيئة الصناعة»: كبلونا بأعباء قطاعات ليست من اختصاصنا

طلبت الهيئة العامة للصناعة إعفاءها من عدد من القطاعات التي ليست من اختصاصها وتشكل اعباء لم تعد الهيئة قادرة على تحملها. وارسلت بهذا الصدد كتاباً للامانة العامة لمجلس الوزراء قالت فيه ان من الاهداف الرئيسية للهيئة العامة للصناعة وكما تعلمون هو العمل على تنمية النشاط الصناعي في دولة الكويت والنهوض به و تطويره والاشراف عليه حتى تتحقق اهداف الاقتصاد الوطني وذلك بان تعمل الهيئة جاهدة على جعل الصناعة رافداً مهما في موارد الدخل الوطني. وهي مستمرة بالسعي إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة وانشاء مناطق ومدن صناعية جديدة لدعم الحياة الاقتصادية في الدولة.

وقد حدد قانون الصناعة رقم 1996/56 في سبيل تحقيق تلك الاهداف اختصاصات واضحة في مجال تنمية النشاط الصناعي وفقا لما جاء في المادتين الـ29 والـ29 من القانون.

واضافت: الا ان الهيئة العامة للصناعة واجهت ومنذ انشائها اعباء كثيرة تعيق تحقيق ممارسة تلك الانشطة وذلك بإن عهد اليها بموجب قرارات وزارية انشطة عديدة لست من ضمن اختصاصاتها او واجباتها الواردة في القانون. وقد لفتت الهيئة في عدة مناسبات ومخاطبات لادارة الفتوى والتشريع ومجلس الوزراء إلى طلب اعفائها من تلك الانشطة غير الصناعية والتي منها تقطيع ونقل اطارات رحية – قسائم تخزين الصلبوخ – قسائم مقالع الرمال «الدراكيل» – مناطق السكراب العام او سكراب السيارات – الاشراف على المنطقة الحرة بميناء الشويخ، وهي جميعها انشطة غير صناعية ولا تدخل ضمن اختصاصات الهيئة.

وقد انتهى رأي ادارة الفتوى والتشريع بناء على عرض الهيئة ضمن كتابها رقم 2695 المؤرخ في 15 / 7 / 2019 ان يتم عرض تلك الاعباء الاضافية التي تستند الى الهيئة، والتي لم يرد بها نص في قانون الصناعة على مجلس الوزراء للنظر في اعادة توزيع تلك الاختصاصات على جهات اخرى وفقا لسلطته التقديرية في هذا الشأن.

كما ان الهيئة ما زالت تواجه تلك العقبات ومنها الطلبات المتزايدة من عدة جهات بطلب تخصيص قسائم ومواقع لتخزين الآليات والمعدات، وهي ليست من الاختصاصات المسندة اليها وليست من انشطتها الواردة في القانون.

لذا ترى الهيئة وفي سبيل تحقيق اهدافها في تنمية النشاط الصناعي ان يكون واضحا ان نشاط تخزين الآليات والمعدات ليس من الانشطة الصناعية التي تختص بها الهيئة، ونقترح بهذا الصدد ان يعهد هذا النشاط لبلدية الكويت او وزارة الاشغال العامة، حيث ان الآليات والمعدات تدخل ضمن الانشطة العامة للمقاولين وشركات النقل وغيرها من الشركات.

لذا طلبت الهيئة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاصدار ما يراه مناسبا في هذا الشأن وما يراه محققا للمصلحة العامة على النحو المبين بالأسباب المذكورة.