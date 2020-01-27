بورصة قطر تغلق على إنخفاض بنسبة 0.87% عند 10489.17 نقطة

27 يناير، 2020
0

أغلقت ​بورصة قطر​ على إنخفاض بنسبة 0.87% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 10489.17 نقطة، وتصدر سهم “الخليج الدولية للخدمات” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 2.52%.

إضغط للمزيد

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
لغات متعددة
إغلاق