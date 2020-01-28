«الراية المتميِّزة» ترفع حصتها في «ميداف للاستثمارات» إلى 35%

عقدت شركة الراية المتميزة القابضة مؤتمراً صحافياً بحضور ممثلين عن الإدارة العليا يترأسهم جاسم الفجي، نائب رئيس مجلس الإدارة وعدنان السالم، الرئيس التنفيذي، إضافة الى فريق عمل الشركة وحضور حاشد من قبل ممثلي الوسائل الإعلامية في الكويت المطبوعة والالكترونية والمرئية.

واستعرضت الشركة آخر المستجدات حول عمليات «القابضة» التي تأسست في مارس 2019 بناء على استراتيجية استثمارية توسعية في أسواق رأسية، دعما لخطة الكويت للتنمية 2035 التي تتضمن في أهم بنودها تحويل الكويت الى مركز مالي واستثماري واعد في المنطقة، وذلك من خلال التركيز على سياسة التنويع الاقتصادي وإيجاد مصادر جديدة للدخل وتقليل المخاطر حرصا على مصلحة المستثمرين. وبناء عليه، انطلقت الراية المتميزة القابضة في السوق الكويتي وفق رؤية توسعية تشمل أسواق المنطقة والعالم؛ وبالاستناد الى بنود استراتيجيتها، حرصت الراية القابضة منذ بدايتها على اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث كانت باكورة استثماراتها الاستحواذ على %35 من شركة البحر المتوسط وافريقيا القابضة «ميداف للاستثمارات» والتي تندرج تحتها ميداف المالية التي صنفت على انها بنك استثماري متكامل في السوق المصري، مع التركيز على أنشطة سوق المال، والخدمات المالية غير المصرفية والاستثمار المباشر؛ يذكر أن الراية القابضة هي من أبرز المستثمرين في ميداف القابضة والتي يرأس مجلس ادارتها أيضا عدنان سلمان السالم.

استهل المؤتمر بكلمة لنائب رئيس مجلس إدارة الراية القابضة جاسم الفجي الذي تحدث عن هيكلية الشركة ودور مجلس الإدارة في الإشراف على توسعات القابضة الاستراتيجية بالتعاون مع الإدارة التنفيذية واللجان المدققة وتقديم الاستشارات الضرورية لذلك. كما لفت الفجي الى حرص الراية القابضة على ان تشكل قاعدة استثمارية كويتية صلبة وتحفيز التنوع الاقتصادي وفي تثقيف المهارات الكويتية حول أهمية القطاع الاستثماري، مع إعطائها فرصة للانخراط في فريقها المهني وتطوير قدراتها.

آفاق واعدة

كشف الرئيس التنفيذي للراية القابضة عدنان سلمان السالم ، أن الراية المتميزة القابضة تتجه الى آفاق واعدة من الازدهار، اذ حققت نموا في استثماراتها في ميداف القابضة بالسوق المصري بنسبة %25 في فترة لم تتخط العام بعد، مؤكدا أن هذا النمو هو مؤشر دامغ على جدوى الاستثمار مع ضمان عوائد مجدية للمستثمرين، نظرا الى ان السوق المصري يعتبر من الأسواق الواعدة للاستثمارات الأجنبية بالنظر الى التسهيلات الاستثمارية التي يمنحها للمستثمرين، حيث يحتل مرتبة متقدمة عالميا في توفير مناخ مستدام للاستثمار ويتمتع بدرجة استقرار دولية عالية، كما يتمتع ببنية تحتية تنافسية مشجعة على الاستثمار؛ يضاف الى ذلك التزام الحكومة المصرية بالتخطيط المستقبلي وفق رؤية طويلة الأجل مع كامل استعدادها للاستجابة الى التغيرات والتحديات بمرونة وفعالية. يضاف الى ذلك التوجه الحالي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر لجهة البرامج الاستثمارية، إذ تشير التقديرات الى ان نسبة الاستثمارات الكويتية تبلغ نحو %25 من حجم الاستثمارات العربية في مصر، وتحتل المرتبة الثالثة بين هذه الاستثمارات.

وأشار الى أن عمليات الراية القابضة تتخطى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتغطي أسواقا في أوروبا والصين وذلك من خلال حصتها في ميداف القابضة، وأوضح السالم في هذا الاطار أن الأخيرة قد عمدت الى تأسيس شركة مالية في السوق البريطاني: «ميداف – بريطانيا»، حيث قامت بالاستحواذ على شركة استثمارية التي ستكون بمنزلة الذراع المالية، لتتولى دراسة الفرص الاستثمارية في أسواق أوروبية واعدة أبرزها سويسرا والصين.

وشرح السالم أن الشركة حاليا في صدد التفاوض للاستحواذ على بنك استثماري في سويسرا، على أن يتم الإعلان عن الصفقة في وقت لاحق.

كما تطرق السالم الى تطورات عمليات «ميداف القابضة»، مؤكداً أن الشركة تعزز حالياً من نطاق استثماراتها باتجاه قطاعات اقتصادية متنوعة؛ حيث عملت مؤخرا على ضخ الاستثمارات في قطاع التعدين والصناعة، بما يعادل 10 مليارات جنيه مصري، اذ سوف يجري قريبا الإعلان عن استحواذها على ثلاثة مصانع، من ضمنها اكبر مصنع لإعادة تدوير الورق، يضاف الى ذلك استحواذها مؤخرا على حصة %26 من أسهم شركة الثريا لتكرير الزيوت، إذ بلغت قيمة الصفقة أكثر من 30 مليون جنيه مصري، وهي أكبر صفقة تبرمها المجموعة في عام 2019، وجار دراسة رفع الحصة الى %51، وذلك نتيجة لما رأته الشركة من تحقيق عوائد مجدية.

توسع في السعودية

كشف السالم أيضاً عن الخطة التوسعية للراية القابضة في سوق المملكة العربية السعودية، التي تعمل وفق استراتيجية بناءة على تطوير عملياتها، وتقديم خدمات نوعية ذات قيمة مضافة الى العملاء، وذلك التزاماً بدعمها لخطة التنمية السعودية 2030، الرامية الى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد. وفي هذا الإطار، أشار السالم الى أن شركة الراية للطيران، التي تأسست تحت مظلة «ميداف القابضة»، وتهدف الى تغطية أسواق المنطقة، تشكل قيمة مضافة لأعمال شركة الراية المتحدة، المتخصصة في الإدارة الفندقية، عبر فرعها في المملكة العربية السعودية؛ إذ ترتكز بنود استراتيجيتها التنموية على التحول الى مزود خدمات موحد، يحصل من خلاله العميل على باقات متكاملة لقضاء مناسك الحج والعمرة وتشمل إقامة فندقية، تذاكر سفر، خدمات نقل، تخليص معاملات، التأشيرات، وهذا غيض من فيض. وأوضح السالم أن شركة الراية المتحدة العقارية، التي تقع تحت مظلة الراية القابضة، تخطط للتوسع الاستراتيجي في سوق المملكة عبر دراسة الاستحواذ على فنادق جديدة، وتنمية حصتها من سوق الضيافة الفندقية.

شركة جديدة في مجال البرمجيات.. قريباً

قال جاسم الفجي إن أي استثمار أو مساهمة أو استحواذ تقوم به شركة الراية المتميزة القابضة لن يكون تقليدياً أو نمطياً، كاشفاً عن اكتمال الاستعدادات للإعلان عن تأسيس شركة للحلول التقنية والبرمجيات، حيث ستطرح منتجين وتطبيقاً مبتكراً، وستنطلق أعمالها من مصر كمرحلة أولى، كما تحدث عن مفاوضات قطعت مرحلة متقدمة للاستحواذ على شركة لصناعة الأجهزة التكنولوجية البسيطة في مصر «مصنع تيلي مصر»، وبيّن الفجي أن هدف الشركة هو الريادة في جميع المجالات التي تعمل فيها بتوجيهات من مجلس الإدارة.

وأعرب الفجي عن توقعاته بنجاح خطط شركة «الراية للطيران»، خصوصاً في ظل السوق المتنامي لقطاع الطيران، مبيّناً أن الشركة ستخدم في مرحلة أولى رحلات الحج والعمرة، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية عن رؤيتها باستقبال أعداد كبيرة من الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أشارعدنان السالم إلى أن مصر حاضن جيد لاستثمارات الشركة، وأنها قدّمت التسهيلات لتشجيع الاستثمار، وفتحت الأبواب على مصراعيها لأعمال الشركة المتنامية. وعلى هامش المؤتمر، تم الكشف عن اللوغو الجديد المتميز لشركة الراية المتميزة القابضة، وهو يؤشر إلى سياسة التوسع المدروسة بعناية التي تقوم بها الشركة، وبمعنى آخر إنها راية الكويت الاستثمارية في العالم.