«طيران الجزيرة» توقع اتفاقية خدمات بقيمة 1.3 مليار دولار

قالت شركة طيران الجزيرة، اليوم الثلاثاء، إنها وقّعت اتفاقية مع شركة عالمية متخصصة لتقديم خدمات لدعم محركات طائرات بقيمة متوقعة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت الجزيرة، أول شركة طيران خاصة في الكويت، في بيان للبورصة، أن الاتفاقية تتعلق بمحركات 20 طائرة من طراز إيه-320 نيو، بالإضافة إلى 5 محركات احتياطية.

وذكر البيان “من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية أثر إيجابي في الأعوام المقبلة؛ حيث سينتج عنها توفير في التكاليف”.

وقامت الشركة بتحديث الأساطيل، حيث إن نحو 60% من طائرات “جزيرة للطيران” أصبحت من الجيل الجديد، وذلك لتخفيف الانبعاثات الكربونية وانبعاثات محركات الطيران.







وترتكز استراتيجية الشركة على توزيع المخاطر بين الشرق الأوسط والقارة الهندية وتوسيع الأنشطة في أوروبا.