‫النفط الكويتي ينخفض 3.42 دولار ليبلغ 60.15 دولار‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.42 دولار ليبلغ 60.15 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 63.57 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لبرميل «برنت» 19 سنتا لتصل الى 59.51 دولار امس الثلاثاء فيما ارتفع الخام الامريكي «غرب تكساس» الوسيط 34 سنتا ليصل الى 53.48 دولار للبرميل. ‬