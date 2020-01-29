‫النفط الكويتي ينخفض 3.42 دولار ليبلغ 60.15 دولار‬

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.42 دولار ليبلغ 60.15 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 63.57 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لبرميل «برنت» 19 سنتا لتصل الى 59.51 دولار امس الثلاثاء فيما ارتفع الخام الامريكي «غرب تكساس» الوسيط 34 سنتا ليصل الى 53.48 دولار للبرميل.
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.42 دولار ليبلغ 60.15 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 63.57 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.