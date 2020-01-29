‫النفط الكويتي ينخفض 3.42 دولار ليبلغ 60.15 دولار‬

29 يناير، 2020
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‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 3.42 دولار ليبلغ 60.15 دولار في تداولات يوم امس الثلاثاء مقابل 63.57 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬

‫وفي الاسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لبرميل «برنت» 19 سنتا لتصل الى 59.51 دولار امس الثلاثاء فيما ارتفع الخام الامريكي «غرب تكساس» الوسيط 34 سنتا ليصل الى 53.48 دولار للبرميل. ‬

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