‫توتر شديد يسود انتخابات نقابة نفط الكويت.. اليوم‬

‫توقعت مصادر نقابية، ان تشهد انتخابات نقابة نفط الكويت اليوم «الاربعاء» توترا شديدا نتيجة عدم قيام ادارة النقابة الحالية بإرسال أسماء المنتسبين الجدد الى قسم المحاسبة في شركة نفط الكويت وادراج الخصم الشهري لعضوية النقابة لعدد يتجاوز 300 عامل جديد، جرى تعيينهم مؤخرا في الشركة وسط تجاهل متعمّد من اتحاد عمال البترول واستغراب من الاتحاد العام لعمال الكويت وصمت مطبق من الهيئة العامة للقوى العاملة، وفقاً لـ «القبس». ‬

‫وكانت قائمة المستقبل قد تقدمت بكتاب اعتراض على هذا الإجراء لدى النقابة والاتحادات والهيئة العامة للقوى العاملة، كون هؤلاء المنتسبين الجدد غير محسوبين على مؤيدي النقابة الحالية.‬

‫وأوضحت المصادر انه من غير المقبول حرمان 300 عامل من التصويت في الجمعية العمومية، معتبرة ان هذا الامر يمثل تعدياً صريحاً على الحقوق العمالية المكفولة وفق قواعد القوانين النقابية ويشكل سابقة في العمل النقابي، ودعت المصادر للتحقيق في انتخابات نقابة نفط الكويت واعطاء جميع العاملين حقوقهم في المشاركة.‬

‫وقالت المصادر ان اعتماد الانتخابات باستخدام كشف النقابة قد يفتح باب العبث والتزوير، واحتمال حدوث تلاعب {مخجل} في أكبر وأعرق نقابة نفطية في الكويت، مطالبة هيئة القوى العاملة بمراقبة الجمعيات العمومية للنقابات واستعجال قانون المنظمات النقابية.‬

‫وأفادت مصادر نقابية بأن ادارة النقابة رفضت وبالاتفاق مع اتحاد عمال البترول الخاضع لسيطرة نقابة شركة نفط الكويت، اعتماد كشف أعضاء الجمعية العمومية الصادر من شركة نفط الكويت بعد راتب شهر يناير 2020، الذي يعتبر الكشف الصحيح والمثبت فيه الاستقطاع الشهري لرسوم اشتراك النقابة.‬

‫وجرى توجيه دعوة امس لتجاهل الحضور الى الجمعية العمومية المنعقدة وذلك بعد اجتماع القائمتين وعدم التوصل الى اتفاق، حيث ان ادارة النقابة الحالية لم تقبل اعتماد الكشف الرسمي الصادر من قسم المحاسبة في الشركة، الذي يوضح ويبين الموظفين الرسميين المنتسبين للجمعية العمومية في النقابه من المضافين للكشف دون استقطاع وهو ما تصر النقابة على اعتماده في لجان الانتخابات. وتعتبر نقابة نفط الكويت من أقدم النقابات في الكويت وأكثرها حركة على الساحة العمالية، حيث يتجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية فيها 8000 عامل وعاملة. وطالب مراقبون الهيئة العامة للقوى العاملة توجيه الاتحاد العام لعمال الكويت بالمراقبة والإشراف على هذه الانتخابات لضمان نزاهتها وعدم العبث في نتائجها.‬

‫من جهته أكد رئيس نقابة نفط الكويت فهيد الكفيف، أن العاملين الجدد المسجلين يعتبرون أعضاء جمعية عمومية، وأن الادعاءات التي تم ترويجها لأهداف انتخابية لن نقبل بها، وتم تأكيد ذلك من خلال كشوفات الجمعية العمومية.‬