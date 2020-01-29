«ماكدونالدز» تطلق برنامج التوظيف الجديد للكويتيين

أعلنت شركة المعوشرجي الغذائية – ماكدونالدز الكويت عن إطلاقها برنامج التوظيف الجديد الذي يستقطب الشباب الكويتي الطموح ابتداءً من 16 سنة، وذلك لمنحهم الكثير من المنافع التي تجمع بين قيمة التعلم والعمل في وقت واحد. ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع رسالة ماكدونالدز التي تسعى إلى أن تكون العلامة التجارية الرائدة في قطاع التغذية من حيث توظيف المواهب الكويتية الشابة والاستثمار بها.

وفي معرض حديثه عن هذا البرنامج، صرح الرئيس التنفيذي لشركة المعوشرجي الغذائية، صقر المعوشرجي «نحرص في ماكدونالدز على إطلاق البرامج التي تتماشى مع رؤيتنا الرامية إلى دعم المواهب الشابة من خلال توفير فرص عمل جذابة وقيّمة تناسب احتياجاتهم وتسهم في تطوير الأسس والمهارات العملية القوية لديهم. مشيراً إلى أن هذا البرنامج صمم خصيصاً ليساعد الشباب على تطوير مؤهلاتهم المهنية من خلال برامج التدريب المكثفة».

كما ذكر أن ماكدونالدز تسعى إلى منح الكثير من المزايا والفوائد للشباب الراغبين بالانضمام إلى هذا البرنامج، ومنها تطوير مهارات العمل الجماعي لديهم، وتعليمهم كيفية اتخاذ القرارات، وإدارة الوقت ومهارات القيادة الجيدة. هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمامهم لتجربة العمل في بيئة متنوعة ومتعددة الجنسيات، مما يسهم في اكتسابهم المزيد من الخبرات المتنوعة، بالإضافة إلى تمكينهم من الاستمرار في التحصيل العلمي وتطوير المهارات العملية في الوقت نفسه، مقابل مدخول مادي يشجعهم على تحمل المسؤولية وتلبية احتياجاتهم منذ سن مبكرة.

وأشاد المعوشرجي بميزة المرونة التي يتمتع بها البرنامج، حيث انه يتيح للموظف حرية اختيار جدول مواعيد العمل المفضلة لديه، سواء كان يرغب بدوام جزئي أو دوام كامل، كما يمكنه أيضاً اختيار أيام وساعات العمل المناسبة له، إلى جانب حرية اختيار الموقع المفضل إليه والأقرب إلى منزله أو المدرسة أو الكلية التي يدرس فيها. كما بإمكان الموظف أيضاً اختيار الوظيفة التي تهمه، سواء كان يرغب بالانضمام إلى أفراد طاقم المطعم، أو أن يكون مديرا متدربا، أو مسؤول خدمة العملاء، أو باريستا متخصصا بتحضير القهوة.

يمكن لكل من يرغب بالانضمام إلى برنامج ماكدونالدز الجديد لتوظيف الشباب الكويتي، زيارة موقعنا الإلكتروني. ولمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني وتقديم السيرة الذاتية من خلاله.