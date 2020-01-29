بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 28.9 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاربعاء على ارتفاع المؤشر العام 28.9 نقطة ليبلغ مستوى 6344.6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.46 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 445.6 مليون سهم تمت من خلال 11016 صفقة نقدية بقيمة 58.2 مليون دينار كويتي «نحو 197.8 مليون دولار امريكي».



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 17.3 نقطة ليصل الى مستوى 4929.2 نقطة بنسبة 0.35 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 373.3 مليون سهم تمت عبر 7334 صفقة نقدية بقيمة 18.8 مليون دينار «نحو 63.9 مليون دولار».



كما ارتفع مؤشر السوق الاول 34.5 نقطة ليصل الى مستوى 7059.4 نقطة بنسبة 0.49 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 72.3 مليون سهم تمت عبر 3682 صفقة بقيمة 39.3 مليون دينار «نحو 133.6 مليون دولار».



وشهدت الجلسة افصاحا من شركة العقارات المتحدة بشأن توقيع شركة تابعة عقد تسهيلات مصرفية بقيمة 9ر42 مليون دينار «نحو 8ر145 مليون دولار» فضلا عن موافقة هيئة اسواق المال لشركة «أبيار» على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.



وكانت شركات «عمار» و«ارزان» و«الاولى» و«ايفا فنادق» و«تمدين ا» الاكثر ارتفاعا في حين كانت اسهم «الاولى» و«اعيان» و«ارزان» و«ان» و«اهلي متحد» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «ابيار» و«ابار» و«ان» و«سنام» و«وربة كبيتل» الاكثر انخفاضا.