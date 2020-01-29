تمويل «أم الهيمان» بـ650 مليون دولار

وقع تحالف مشترك من 6 بنوك بقيادة البنك التجاري الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وKfW IPEX-Bank، بصفتهم مديري الترتيب الأساسيين والبنوك القائدة ومديري سجل الاكتتاب المشترك، عقد قرض لتمويل مشروع إنشاء وتشغيل محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي بقيمة 650 مليون دولار، لمدة 26 عاماً.

تشمل البنوك القائدة المفوضة بالترتيب للقرض كلاً من: بنك التنمية الكوري و«DZ Bank AG»، وبنك سيمنز، وبموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية، سيقوم KfW IPEX Bank بدور وكيل التسهيلات العالمي ووكيل الضمان الخارجي بينما يعمل البنك الأهلي الكويتي كوكيل للضمان الداخلي والبنك التجاري الكويتي كوكيل للحسابات الداخلية. وقد قاد الخدمات القانونية مكتب ASAR Hogan Lovells and، نيابة عن المطورين وCovington ومكتب البدر للمحاماة نيابة عن الممولين.

حضر توقيع الاتفاقية كلٌّ من وزيرة الأشغال العامة رنا عبدالله الفارس، وبخيت الرشيدي رئيس مجلس إدارة شركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي، وجواكيم دودي، الرئيس التنفيذي لشركة أم الهيمان. وقد تم طرح المشروع تحت رعاية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتم تطويره من قبل شركة WTE Wassertechnik GmbH «ألمانيا» – وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة النمساوية الحكومية للمرافق EVN –، والمستشارين الماليين الدوليين «الكويت».

وقال يواكيم دودي، مدير WTE والرئيس التنفيذي لشركة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي: «يسر شركة WTE Wassertechnik المشاركة في هذا المشروع، الذي يمثل علامة فارقة في تطوير البنية التحتية الحديثة لمياه الصرف الصحي الصديقة للبيئة في الكويت. كما يسعدنا أن نسهم بتجربتنا الرائدة في مجال إدارة المياه وتكنولوجيا النظم البيئية في هذا المشروع، الذي سيعود بالنفع بشكل كبير لكل الأطراف».

بدوره، قال صالح السلمي من شركة الاستثمارات المالية الدولية IFA: «قامت الشركة منذ عام 1974، بالاستثمار في إدارة الأصول ومشاريع البنية التحتية التي تساعد في إنشاء أساسات فعالة للسوق إضافة إلى توجيه وترشيد صناعة الاستثمار. وتعتبر محطة أم الهيمان مشروعا أساسيا للبنية التحتية والذي سيضع معياراً عالمياً جديداً لمعالجة وإعادة استخدام المياه بشكل مستدام».

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد دعيج الصباح: «يعد توقيع اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع أم الهيمان حدثاً مهماً في الحقيقة، وسيكون التعلم والخبرة خلال هذه العملية معيارين لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المستقبلية. كما يعكس توقيع اتفاقيات التمويل ثقة المطورين الرئيسيين في قدرة المؤسسات الكويتية على ترتيب وإدارة تمويل المشاريع الكبرى. ونحن مسرورون بأن نتشارك مع زملائنا من البنوك الأخرى في هذا المشروع الكبير كما نتقدم بالشكر الجزيل لحكومة الكويت على ثقتها بنا».

من جانبه، قال ماركوس شير، عضو مجلس إدارة مصرف KfW IPEX-Bank GmbH: «بصفتنا مصرفاً يلتزم إلى حد كبير بالاستدامة البيئية، يسر KfW أن يكون البنك القائد للقيام بالترتيب الأساسي لتمويل هذا المشروع. ولا شك أن حكومة الكويت تدرك أهمية المياه كمورد حيوي ضروري لا غنى عنه وأن قرارها ببناء محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي يعكس ذلك. كما أننا مسرورون إلى حد كبير بأن تكون رؤيتنا جزءاً من رؤية الكويت 2035 وأن نرى هذا المشروع يؤتي ثماره».

من جهته، قال طلال محمد رضا بهبهاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي: «إن تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة، هو جزء من هدفنا الاستراتيجي على المدى البعيد، خاصة أن هذه المشاريع تعتبر جزءاً أساسياً من رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تحويل وتنويع الاقتصاد الوطني. ونحن في البنك الأهلي الكويتي سعداء للغاية بهذه الجهود المشكورة التي تبذلها وزارة الأشغال العامة MPW وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص KAPP والجهات الراعية والبنوك المشاركة والتي أثمرت توقيع اتفاقية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص اليوم لإنجاز مشروع محطة أم الهيمان لمعالجة مياه الصرف الصحي».