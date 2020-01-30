سهم شركة البورصة يغرّد منفرداً في سوق «OTC»

أحمد مغربي

شهد سهم شركة البورصة منذ إدراجه بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة خارج المنصة «OTC» نشاطا ملحوظا كميا وسعريا، حيث ارتفع سعر السهم إلى ما فوق الـ 547 فلسا، ليقترب من 5 أضعاف سعر الاكتتاب للمساهمين، وكذلك السعر الذي دفعه الملاك الاستراتيجيون مقابل نسبة الـ 44% من رأس المال، علما أن سعر الاكتتاب كان 100 فلس.

وتم إدراج السهم في سوق الـ «OTC» 15 يناير الجاري، وتنوى شركة البورصة تقديم طلب الإدراج الرسمي في البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها والذي حددته الشركة بتاريخ 19 أبريل المقبل.

ومن واقع التعاملات يتضح أن غالبية عمليات البيع نفذها مواطنون حصلوا على الحد الأدنى، متضمنة عمليات الدمج الأولية التي تمت خلال الاكتتاب، فيما يتوقع أن تشهد وتيرة التداول عمليات تسييل ولكن في نطاق محدود، وسط توقعات بأن يقابلها شراء وطلبات من قبل عدة أطراف.

ومنذ إدراج سهم شركة البورصة في الـ «OTC» والسهم حقق قفزات عالية لكمية وقيم التداولات في السوق، حيث استحوذ السهم أمس على 221 صفقة بقيمة مليون دينار لكمية 1.98 مليون سهم ليشهد السهم ارتفاعا بنحو 7% عند تداولات أمس الأول، فيما أغلق سهم الشركة أمس على سعر 530 فلسا للسهم.

وقال مراقبون إن سهم البورصة سهم واعد ومحمل بعوائد مجزية لجميع المساهمين، سواء القادر على تسييل ملكياته او المستثمر الاستراتيجي طويل الأجل، مشيرين إلى أن أداء الشركة والتطورات التي تنفذها الإدارة التنفيذية للبورصة حاليا توفر لها نظرة إيجابية حول أدائها المالي مستقبلا.

من جهة أخرى، حققت بورصة الكويت أمس مكاسب على مستوى المؤشرات والمتغيرات، لتستوعب الانخفاضات التي تأثرت بها أسواق المنطقة والعالم جراء انتشار فيروس كورونا الجديد، وسط مخاوف المستثمرين من انتشار الوباء، وأصابت تأثيراته السلبية أسواق النفط والعملات والبورصات، وعادت البورصة إلى المكاسب واللون الأخضر، حيث حققت أكثر من 171 مليون دينار مكاسب سوقية، وارتفعت المؤشرات بشكل لافت لتصل القيمة السوقية إلى 36.726 مليار دينار ارتفاعا من 36.555 مليار دينار في جلسة أمس الاول.

وبلغت القيمة المتداولة أمس للسوق العام 58.2 مليون دينار تم تنفيذها عبر 11 ألف صفقة بكمية تداول 445.6 مليون سهم.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 34.5 نقطة ليصل الى مستوى 7059.4 نقطة بنسبة ارتفاع 0.49% من خلال كمية اسهم بلغت 72.3 مليون سهم تمت عبر 3682 صفقة بقيمة 39.3 مليون دينار.

واستحوذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على أعلى قيمة في التداولات بقيمة 10.1 ملايين دينار عبر 644 صفقة تلاه الوطني بتداولات بلغت 9.1 ملايين دينار تمت عبر 614 صفقة ثم الأهلي المتحد بقيمة 8.7 ملايين دينار عبر 332 صفقة.