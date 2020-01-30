مؤشر بورصة لندن يغلق على ارتفاع بنسبة 0.04% عند 7483.57 نقطة

30 يناير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “فوتسي 100″، على ارتفاع بنسبة 0.04%، ما يعادل 2.88 نقطة، ليصل عند مستوى 7483.57 نقطة.

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