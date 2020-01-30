النفط الكويتي يرتفع 87 سنتا ليبلغ 61.02 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 87 سنتا ليبلغ 61.02 دولار في تداولات يوم امس الاربعاء مقابل 60.15 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الاسواق العالمية اغلقت اسعار النفط متباينة امس الأربعاء مع تضرر السوق من مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا وزيادة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة لكن أحاديث عن أن «أوبك» قد تمدد التخفيضات الانتاجية قيدت الخسائر.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 30 سنتا أو 0.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 59.81 دولار للبرميل في حين أغلقت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 15 سنتا أو 0.3 بالمئة لتبلغ 53.33 دولار للبرميل.