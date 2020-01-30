بورصة الكويت تنهي تعاملاتها الاسبوعية على انخفاض المؤشر العام 19.7 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 19.7 نقطة ليبلغ مستوى 6324.9 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.31 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 306.6 مليون سهم تمت من خلال 9820 صفقة نقدية بقيمة 38.3 مليون دينار كويتي «نحو 130.2 مليون دولار امريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6.8 نقطة ليصل الى مستوى 4922 نقطة بنسبة 0.14 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 255 مليون سهم تمت عبر 6131 صفقة نقدية بقيمة 10.3 مليون دينار «نحو 35 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الاول 25.9 نقطة ليصل الى مستوى 7033.4 نقطة بنسبة 0.37 في المئة من خلال كمية اسهم بلغت 51.6 مليون سهم تمت عبر 3689 صفقة بقيمة 27.9 مليون دينار «نحو 94.8 مليون دولار».



وكانت شركات «دبي الاولى» و«آن» و«مراكز» و«البيت» و«التعمير» الاكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «آن» و«ارزان» و«الاولى» و«ابيار» و«اهلي متحد» الاكثر تداولا فيما كانت شركات «ابيار» و«المصالح ع» و«ريم» و«ثريا» و«اسمنت خليج» الاكثر انخفاضا.