267 مليون دينار مكاسب سوقية للبورصة في يناير

زيادة إقبال الأجانب وبدء الإفصاح عن توزيعات 2019 عززا الثقة في السوق

868 مليون دينار حجم سيولة السوق بمتوسط تداول يومي 48 مليوناً

شريف حمدي

جنحت بورصة الكويت للارتفاع الجماعي على مستوى كل مؤشراتها ومتغيراتها بنهاية الشهر الأول من 2020، وذلك بعد تباين في الأداء شاب تعاملات البورصة على مدار الشهر الماضي، حيث استهلت البورصة تعاملات يناير على تراجع لافت جراء ارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وما تبعه من رد إيران الذي استهدف قاعدة عين الأسد.

ومع عودة الهدوء نسبيا للمنطقة، عاد اللون الأخضر يسيطر على شاشات بورصة الكويت كسائر بورصات الخليج، وتحسن أداء مؤشرات سوق الأسهم الكويتي جراء استهداف العديد من الأسهم سواء المدرجة بالسوق الأول أو الصغيرة والمتوسطة في السوق الرئيسي.

وعزز من زيادة الإقبال على الأسهم القيادية ثقة المستثمرين الأجانب في بورصة الكويت بشكل عام والأسهم البنكية بشكل خاص، حيث نشرت «الأنباء» تقريرا يشير إلى ضخ الأجانب نحو 62 مليون دينار تمركزت حول سهمي الوطني والخليج بشكل لافت بنحو 88% من القيمة الإجمالية.

كما ساهم بدء الإفصاح عن النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 والتوصيات بالتوزيعات النقدية والمنحة في زيادة عمليات الشراء على أسهم البنوك والشركات الكبيرة، خاصة أن النتائج الأولية جاءت محملة بنمو في الأرباح.

وفي الأسبوع الأخير من تعاملات يناير تراجعت المؤشرات على وقع عمليات تصريف لجني الأرباح من الأسهم التي حققت ارتفاعات سعرية، إلا أن التراجع كان محدودا في الأسبوع الأخير، وبالتالي أنهت البورصة تعاملات الشهر على ارتفاع جماعي.

وشهدت القيمة السوقية ارتفاعا في نهاية تعاملات الشهر بنحو 267 مليون دينار بنسبة 0.7%، إذ بلغت القيمة 36.612 مليار دينار فيما كانت 36.345 مليارا في نهاية الشهر الماضي.

وحققت السيولة ارتفاعا بنسبة 97 مليون دينار على مدار تعاملات الشهر، إذ بلغت 868 مليون دينار بمتوسط يومي 48 مليون دينار ارتفاعا من 771 مليون دينار بمتوسط يومي 35 مليون دينار الشهر الماضي.

وأنهت البورصة تعاملات شهر يناير على ارتفاع المؤشرات على النحو التالي:

٭ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.8% محققا 58 نقطة مكاسب ليصل إلى 7033 نقطة ارتفاعا من 6975 نقطة الشهر الماضي.

٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي مكاسب بنسبة 0.2% بإضافة 12 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 4922 نقطة وذلك من 4910 نقطة.

٭ ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.7 بمكاسب بلغت 42 نقطة ليصل إلى 6324 نقطة من 6282 نقطة الشهر الماضي.

وفي سياق آخر، أظهرت بيانات البورصة أمس تخارج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قائمة كبار الملاك في بنك الخليج، لتصبح الملكية أقل من 5%.