مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض بنسبة 1.36% عند 7381.96 نقطة

30 يناير، 2020
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أقفل مؤشر بورصة ​لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “فوتسي 100″، على انخفاض بنسبة 1.36%، ما يعادل 101.61 نقطة، ليصل عند مستوى 7381.96 نقطة.

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