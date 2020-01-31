البورصة المصرية تربح 10.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

بلغت المكاسب التي حققتها ​البورصة المصرية​ خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 10.8 مليار جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 708.1 مليار جنيه.

وارتفع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، فزاد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنسبة 39ر1% ليسجل مستوى 13918.84 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 0.75% ليبلغ مستوى 538.04 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا ارتفاعًا بنحو 0.87% ليبلغ مستوى 1395.11 نقطة.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن قيم التداول انخفضت لتبلغ 9.7 مليار جنيه من خلال تداول 796 مليون ورقة منفذة على 96 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 67.2% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 23.5% والعرب على 9.4% بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 76.4 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 36.7 مليون جنيه.