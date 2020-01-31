البورصة المصرية تخسر 200 مليون جنيه خلال كانون الثاني الجاري

خسرت ​البورصة المصرية​ خلال تعاملات الشهر الجاري نحو 200 مليون جنيه، ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 708.1 مليارات جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فانخفض مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” بنسبة 0.31% ليسجل مستوى 13918.84 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا بنحو 0.21% ليبلغ مستوى 1395.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” بنحو 0.67% ليبلغ مستوى 538.04 نقطة.

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية إلى ارتفاع قيم التداول لتبلغ 47.3 مليار جنيه من خلال تداول 3.395 مليارات ورقة منفذة على 377 ألف عملية.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 65.8% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 24.5% والعرب على 9.7% بعد استبعاد الصفقات.

وأشار التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 190.5 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 199.4 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.