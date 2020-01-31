مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على انخفاض بنسبة 1.30% عند 7286.01 نقطة

1 فبراير، 2020
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أقفل مؤشر ​بورصة لندن​ الرئيس الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية “​فوتسي 100​”، على إنخفاض بنسبة 1.30%، ما يعادل 95.95 نقطة، ليصل عند مستوى 7286.01 نقطة.

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