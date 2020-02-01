سعر برميل «النفط الكويتي» يرتفع 44 سنتاً

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 44 سنتا ليبلغ 59.70 دولار في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 59.26 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط امس الجمعة مع تزايد مخاوف بشأن الأضرار الاقتصادية المحتملة من تفشي فيروس «كورونا المستجد» الذي انتشر من الصين إلى حوالي 20 دولة وقتل أكثر من 200 شخص.



وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول امس الجمعة منخفضة 13 سنتا لتبلغ عند التسوية 58.16 دولار للبرميل كما انخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 58 سنتا لتنهي الجلسة عند 51.56 دولار للبرميل.