البنك المركزي الصيني يكشف ميزانية مكافحة كورونا

أعلن المصرف المركزي الصيني الأحد، أنه سيضخ 1,2 ترليون يوان «173 مليار دولار» في الاقتصاد، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يتوقع أن يؤثر سلبا على النمو في البلد الآسيوي العملاق.

وأشار “بنك الصين الشعبي” في بيان، إلى أنه سيطلق العملية الاثنين بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على “سيولة معقولة ووفيرة” في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكشفت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

وأشار “بنك الصين الشعبي” في بيان، إلى أنه سيطلق العملية الاثنين بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على “سيولة معقولة ووفيرة” في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكشفت السلطات الصينية، الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.