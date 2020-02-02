‫«أو.تي.سي»: تداول 15.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار‬

‫شهدت منصة تداولات نظام خارج المنصة المعروف اختصارا بـ «أو.تي.سي» خلال جلسات الاسبوع المنتهي يوم الخميس الماضي تداولات بلغت 15.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليون دينار كويتي نحو 12.92 مليون دولار أمريكي، تمت عبر 959 صفقة.‬

‫وقالت شركة الموازي دوت كوم في تقرير لها اليوم الاحد ان شاشة الصفقات الفورية سجلت حجم تداولات بواقع 7.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليون دينار نحو 12.24 مليون دولار تمت عبر 944 صفقة.‬

‫وأضافت الشركة ان الصفقات الخاصة بلغت تداولات اسهمها 8.099 مليون سهم بقيمة بلغت 178.8 الف دينار نحو 607.92 ألف دولار تمت عبر 15 صفقة.‬

‫وابتكرت بورصة الكويت هذه المنصة التي تتسم بالمصداقية لتسهيل عملية تداول الاوراق المالية غير المدرجة من بيع وشراء وتسوية وتقاص وتميزت باستحداث موقع إلكتروني يعد الاول من نوعه على مستوى المنطقة.‬

‫وكانت عملية تداول هذه الاوراق تتم سابقا بطريقة يدوية تفتقد للشفافية إذ عانى المتداولون تخوفا من مدى جديتها وحقيقة الاسعار وصعوبة تحصيل المبالغ.‬