إنتاج الخفجي يعود في الأعياد الوطنية

قالت مصادر نفطية أن الحديث «يدور حالياً عن تشغيل عمليات الخفجي المشتركة تزامناً مع أعياد الكويت الوطنية وبدء إنتاج النفط مع نهاية فبراير الجاري»، موضحة أن «العمليات التجريبية تسير وفق المخطط لها للاطمئنان على سير العمليات»، وفقاً لـ «الراي».



وقالت المصادر إن «عمليات الخفجي المشتركة السعودية – الكويتية نفذت الخميس الماضي عمليات ضخ تجريبي للنفط في منشأة مركز التجميع بالخفجي لفصل النفط عن الغاز والأنابيب، وأجرت سلسلة من الاختبارات لمنشآتها للتأكد من سلامة المنشأة والأنابيب ومن ثم إغلاق المنشأة لحين بدء الإنتاج»، مؤكدة أن «مؤسسة البترول تتابع عن كثب كل الإجراءات التي تتعلق بعودة العمليات في المنطقة المشتركة بالتنسيق مع الشركة الكويتية لنفط الخليج».



وكانت الكويت والسعودية وقعتا اتفاقاً تاريخياً الشهر الماضي يقضي بعودة الإنتاج من المنطقة المقسومة «الوفرة والخفجي» المشتركة بما يعود على البلدين بالمليارات، بالاضافة إلى خطط مستقبلية قريبة للاستفادة من حقل الدرة الغازي.