«المركزي الصيني» يخصص 173 مليار دولار لمكافحة «كورونا»

أعلن المصرف المركزي الصيني، اليوم «الأحد»، أنه سيضخّ 1.2 ترليون يوان «173 مليار دولار» في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي يتوقّع أن يؤثر سلباً على النمو في البلد الآسيوي العملاق.

وأعلن «بنك الصين الشعبي»، في بيان، أنه سيطلق العملية غداً «الاثنين» بعد انقضاء عطلة رأس السنة الصينية التي تم تمديدها جراء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على «سيولة معقولة ووفيرة» في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقرة، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أن المبلغ الإجمالي للسيولة في المنظومة المصرفية سيكون أعلى بـ900 مليار يوان «129 مليار دولار» عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأصاب الفيروس حتى الآن أكثر من 14 ألف شخص في الصين وأدى إلى وفاة أكثر من 300.

وأعلن المصرف أمس «السبت» عن سلسلة إجراءات نقدية وائتمانية لدعم الشركات التي تقدم المساعدة في مواجهة الوباء، على غرار الشركات الطبية.

وحضّ المصرف المركزي الصيني المؤسسات المالية على تقديم «موارد ائتمانية كافية» للمستشفيات وغيرها من الهيئات الطبية إلى جانب إجراءات أخرى.

وتأتي خطوة ضخ السيولة إلى المنظومة المالية الصينية في وقت يهدد الفيروس بالتأثير على الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من التباطؤ.

وسجلت الصين نمواً اقتصاديًا بلغت نسبته 6,1 بالمئة العام الماضي، اعتبر الأبطأ منذ نحو ثلاثة عقود. ويحذّر المحللون من احتمال تراجعه بشكل إضافي في حال تواصل انتشار الوباء الشبيه بفيروس «سارس» «متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد» لمدة طويلة.