«بورصة الكويت» تغلق على انخفاض المؤشر العام 38.4 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد بانخفاض المؤشر العام 38.4 نقطة ليبلغ مستوى 6286.5 نقطة بنسبة 0.61 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 203.5 مليون سهم تمت من خلال 8996 صفقة نقدية بقيمة 30.3 مليون دينار كويتي «نحو 103 ملايين دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 53.6 نقطة ليصل إلى مستوى 4868.7 نقطة بنسبة 1.09 في المئة عبر كمية أسهم بلغت 165.2 مليون سهم تمت عبر 5131 صفقة نقدية بقيمة 8.4 مليون دينار «نحو 28.5 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 31.5 نقطة ليصل إلى مستوى 7001.9 نقطة بنسبة 0.45 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر38 مليون سهم تمت عبر 3865 صفقة بقيمة 21.9 مليون دينار «نحو 74.46 مليون دولار».



وكانت شركات «مراكز» و«ريم» و«عربي قابضة» و«أسس» و«صلبوخ» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «آن» و«أرزان» و«أعيان» و«دبي الأولى» و«الأولى» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «عمار» و«بيان» و«يوباك» و«التعمير» و«تجاري» الأكثر انخفاضا.