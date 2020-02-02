وفاة الرجل “العصامي”.. مدير منظمة التجارة العالمية السابق

توفي المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية مايك مور، رئيس الوزراء النيوزلندي السابق، عن 71 عاما، الأحد، في مدينة أوكلاند، حسب ما أعلنت زوجته.

وكان مور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من 1999 إلى 2002، وهي الفترة التي أشرف فيها على انضمام الصين إلى المنظمة.

وفي 2001 أطلق مور دورة للمفاوضات التجارية التي تهدف إلى خفض الحواجز الجمركية على المستوى العالمي.

وكان هذا الرجل “العصامي” تخلى عن الدراسة في سن الـ15. وأصبح رئيسا لحكومة نيوزيلندا لحوالى شهرين قبل أن يغادر المنصب، بعد هزيمة الحزب العمالي في الانتخابات التشريعية، في أكتوبر 1990. وتولى مور بعد ذلك قيادة المعارضة لثلاث سنوات.

وبدأت الحالة الصحية للرجل الذي أصبح في سن الـ16 عضوا في الحزب العمالي، كما تذكر زوجته إيفون مور، تتدهور اعتبارا من 2015، إثر إصابته بجلطة دماغية.

وكان مور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من 1999 إلى 2002، وهي الفترة التي أشرف فيها على انضمام الصين إلى المنظمة.

وفي 2001 أطلق مور دورة للمفاوضات التجارية التي تهدف إلى خفض الحواجز الجمركية على المستوى العالمي.

وكان هذا الرجل “العصامي” تخلى عن الدراسة في سن الـ15. وأصبح رئيسا لحكومة نيوزيلندا لحوالى شهرين قبل أن يغادر المنصب، بعد هزيمة الحزب العمالي في الانتخابات التشريعية، في أكتوبر 1990. وتولى مور بعد ذلك قيادة المعارضة لثلاث سنوات.

وبدأت الحالة الصحية للرجل الذي أصبح في سن الـ16 عضوا في الحزب العمالي، كما تذكر زوجته إيفون مور، تتدهور اعتبارا من 2015، إثر إصابته بجلطة دماغية.