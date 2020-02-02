بورصة فلسطين تغلق على إرتفاع بنسبة 0.34% عند 524.09 نقطة

2 فبراير، 2020
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أغلقت ​بورصة فلسطين​ على إرتفاع بنسبة 0.34% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 524.09 نقطة، وتصدر سهم “الوطنية للإتصالات” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 3.53%، بينما كان سهم “Jerusalem Pharma” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 4.07%.

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