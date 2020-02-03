185 مليون دولار استثمارات أجنبية دخلت البورصة يناير الماضي

الخليجيون ضخوا 81 مليون دولار استثمارات جديدة خلال يناير الماضي

266 مليون دولار استثمارات كويتية غادرت البورصة الشهر الماضي

علاء مجيد

شهدت بورصة الكويت المزيد من تدفق الاستثمار الاجنبي خلال يناير الماضي، حيث حقق الاستثمار الاجنبي ارتفاعا سنويا بنحو 16.1% في صافي شراء بقيمة 185.2 مليون دولار «56.28 مليون دينار» خلال تعاملات الشهر، لتؤكد تلك الاستثمارات وتدفقها المستمر النظرة الايجابية للبورصة في 2020، رغم توتر الاوضاع الجيوسياسية مطلع يناير الماضي بعد مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وتفشي فيروس كورونا الصيني.

وتركزت مشتريات الاجانب في هذا الشهر من خلال المؤسسات والشركات والتي حققت فائض شراء بقيمة 62.19 مليون دينار «ما يعادل 204.7 ملايين دولار» بينما اتجه صافي تعاملات الافراد الى البيع بقيمة 28.37 الف دينار «ما يعادل 93.3 الف دولار» كما اتجهت تعاملات صناديق الاستثمار الى البيع بقيمة 5.89 ملايين دينار «ما يعادل 19.4 مليون دولار».

الكويتيون يبيعون بكثافة

وكثف الكويتيون من مبيعاتهم للاسهم خلال شهر يناير الماضي، حيث زاد البيع عن الشراء بقيمة 80.9 مليون دينار «ما يعادل 266.24 مليون دولار» ليزيد من خروج الاستثمارات الكويتية من البورصة استكمالا لعمليات الخروج التي تمت في العام الماضي، حيث غادرت الاستثمارات الكويتية البورصة بما يزيد على 1.8 مليار دولار في 2019.

وأظهرت حصيلة تعاملات فئات المستثمرين بالبورصة الكويتية خلال يناير الماضي وصول مشتريات الأفراد الكويتيين الى 316.5 مليون دينار مقابل مبيعات بـ 349.9 مليون دينار ليبلغ صافي تعاملات بيعهم 33.4 مليون دينار لتتآكل كل مشتريات الكويتيين.

وسجلت المؤسسات والشركات المحلية صافي بيع على الأسهم خلال يناير بقيمة 8.9 ملايين دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 74.1 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 83 مليون دينار.

وسجلت صناديق الاستثمار المحلية صافي شراء على الأسهم خلال يناير بقيمة 1.3 مليون دينار من خلال عمليات شراء بقيمة 41.7 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 40.4 مليون دينار.

كما سجلت محافظ العملاء صافي بيع بمقدار 39.8 مليون دينار خلال يناير الماضي من خلال عمليات شراء بقيمة 211.8 مليون دينار قابلها عمليات بيعية بقيمة 251.6 مليون دينار.

الخليجيون على نهج الأجانب

وتوافقت تعاملات الخليجيين نهج الأجانب فقاموا بعمليات شراء خلال يناير الماضي، حيث جاء صافي الاستثمار الشرائي للخليجيين 24.6 مليون دينار «ما يعادل 81 مليون دولار» بضغط شرائي من جانب المؤسسات والشركات بمقدار 26.55 مليون دينار «بما يعادل 87.2 مليون دولار»، في حين سجل الافراد الخليجين صافي بيع على الاسهم خلال يناير الماضي بقيمة 1.26 مليون دينار «ما يعادل 4.15 ملايين دولار» من خلال عمليات بيع بقيمة 4.8 ملايين دينار «ما يعادل 15.8» قابلها عمليات شراء بقيمة 3.56 ملايين دينار «ما يعادل 11.7 مليون دولار».

وسجلت صناديق الاستثمار الخليجية صافي بيع على الاسهم خلال يناير بقيمة 654.4 الف دينار «ما يعادل 2.15 مليون دولار» من خلال عمليات بيع بقيمة 4.43 ملايين دينار قابلتها عمليات شراء بقيمة 3.78 ملايين دينار.

بينما سجلت المؤسسات والشركات الخليجية صافي شراء على الأسهم بقيمة 26.5 مليون دينار «ما يعادل 87.2 مليون دولار» من خلال عمليات شراء بقيمة 54.9 مليون دينار قابلها عمليات بيع بقيمة 28.34 مليون دينار.

الحسابات النشطة بالبورصة تتراجع مع بداية 2020

شريف حمدي

شهدت أعداد الحسابات النشطة في بورصة الكويت تراجعا لافتا مع بداية عام 2020. وذلك على عكس العام الماضي الذي كان يشهد ارتفاعا تدريجيا في هذه الأعداد على مدار العام.

وبلغت نسبة التراجع بنهاية شهر يناير الماضي 2.6 ليبلغ إجمالي عدد الحسابات النشطة بالبورصة 16.741 حساب مقارنة مع 17.197 حسابا في الشهر قبل الماضي.

وانخفضت نسبة الحسابات النشطة بنهاية يناير الماضي الى 4.2% من إجمالي الحسابات التي لها حق التداول بالبورصة وفقا لإحصائيات البورصة، إذ تقدر هذه الحسابات بـ 395.421 حسابا، ومع انخفاض نسبة الحسابات النشطة الى 4.2% تكون نسبة الحسابات الخاملة ارتفعت الى 95.8% مقارنة مع 95.7% في نهاية عام 2019.

وتراجعت أعداد حسابات الكويتيين النشطة خلال الشهر الماضي بنسبة 2.7% بانخفاضها بنحو 440 حسابا، اذ بلغ عدد حسابات الكويتيين النشطة 15.431 حسابا، وذلك من 15.871 حسابا في ديسمبر الماضي.

وبلغ عدد الحسابات غير النشطة للكويتيين 953.728 حسابا.

وتراجعت أيضا حسابات الخليجيين النشطة بنسبة 6.7% بنحو 17 حسابا، اذ بلغ عدد هذه الحسابات 234 حسابا مقارنة مع 251 حسابا نهاية الشهر قبل الماضي.

وتقدر أعداد حسابات الخليجيين غير النشطة بـ 4064 حسابا.

في المقابل، ارتفعت حسابات الأجانب بنسبة 0.09% بنحو حساب واحد، حيث ارتفع العدد الى 1076 حسابا من 1075 حسابا، وتبلغ أعداد حسابات الأجانب غير النشطة نحو 14.888 حسابا.