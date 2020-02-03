الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار .. واليورو ينخفض

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 0.303 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 0.336 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.



وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.399 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.315 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دون تغيير.



يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.