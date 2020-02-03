بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 18.25 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 18.25 نقطة ليبلغ مستوى 6268.2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.29 في المئة.



وبلغت كميات تداولات المؤشر 166.3 مليون سهم تمت من خلال 7260 صفقة نقدية بقيمة 26.9 مليون دينار كويتي «نحو 91.64 مليون دولار أمريكي».



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4865.2 نقطة بنسبة 0.07 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 137.2 مليون سهم تمت عبر 4399 صفقة نقدية بقيمة 9.6 مليون دينار «نحو 32.64 مليون دولار».



كما انخفض مؤشر السوق الأول 25.3 نقطة ليصل إلى مستوى 6976.5 نقطة بنسبة 0.36 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 29 مليون سهم تمت عبر 2861 صفقة بقيمة 17.3 مليون دينار «نحو 58.82 مليون دولار».



وشهدت الجلسة إفصاحا من البنك الأهلي الكويتي بشأن توقيع اتفاقية بيع وشراء مع «بانك اند كلاينتس بي.ال.سي» للاستحواذ على أعمال البنك في بريطانيا فضلا عن إعلان شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية توقيع عقد ابتدائي لشراء قطعة أرض فضاء بقيمة 19 مليون دينار «نحو 64.6 مليون دولار».



وكانت شركات «المصالح ع» و«كامكو» و«عمار» و«ثريا» و«أسمنت خليج» الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم «أرزان» و«التجارية» و«دبي الأولى» و«نور» و«البيت» الأكثر تداولا فيما كانت شركات «ورقية» و«آبار» و«بيت الطاقة» و«المدينة» و«المعدات» الأكثر انخفاضا.