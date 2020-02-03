فيروس كورونا “يضرب” الذهب

فقد الذهب واحدا بالمئة، لينزل من أعلى مستوى في نحو 4 أسابيع، مع تحرك الصين لحماية اقتصادها من تأثير فيروس كورونا وصعود الدولار نتيجة لتدفقات على أصول الملاذ الآمن.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية ما يصل إلى واحد بالمئة، وبحلول الساعة 10:33 بتوقيت غرينتش، نزل 0.7 بالمئة إلى 1578.26دولار للأوقية «الأونصة».

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة، وفي العقود الأميركية الآجلة، هبط الذهب 0.3 بالمئة إلى 1582.90 دولار.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والأميركية قليلا، لكن الأسهم العالمية هبطت لأقل مستوى في 7 أسابيع.

وارتفع الدولار نحو 0.3 بالمئة مقابل منافسيه الرئيسيين، بعدما تعافى من أقل مستوى من أسبوعين الذي لامسه الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2277.65 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.79 دولار، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية ما يصل إلى واحد بالمئة، وبحلول الساعة 10:33 بتوقيت غرينتش، نزل 0.7 بالمئة إلى 1578.26دولار للأوقية «الأونصة».

وسجلت الأسعار أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير في وقت سابق من الجلسة، وفي العقود الأميركية الآجلة، هبط الذهب 0.3 بالمئة إلى 1582.90 دولار.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والأميركية قليلا، لكن الأسهم العالمية هبطت لأقل مستوى في 7 أسابيع.

وارتفع الدولار نحو 0.3 بالمئة مقابل منافسيه الرئيسيين، بعدما تعافى من أقل مستوى من أسبوعين الذي لامسه الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2277.65 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة 1.3 بالمئة إلى 17.79 دولار، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 953.75 دولار.