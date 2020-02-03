بورصة مصر تغلق على إنخفاض بنسبة 0.08% عند 13878.33 نقطة

3 فبراير، 2020
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أغلقت ​بورصة مصر​ على انخفاض بنسبة 0.08% لتنهي تداولاتها اليوم عند مستوى 13878.33 نقطة، وتصدر سهم “Cairo Invest RE” قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 3.77%، بينما كان سهم “المصرية للإتصالات” أكبر الخاسرين إذ تراجع بنسبة 7.58%.

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