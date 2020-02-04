‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.77 دولار ‬

‫انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.77 دولار ليبلغ 56.93 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 59.70 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.‬



‫وفي الاسواق العالمية واصلت أسعار النفط هبوطها امس الاثنين مع تراجع الطلب على الخام في الصين وسط تفشي فيروس كورونا الذي أثار أيضا تخفيضات محتملة في الامدادات من «أوبك» وحليفاتها.‬



‫وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.17 دولار أو 3.83 بالمئة لتبلغ عند التسوية 54.45 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الماضي.‬



‫وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 2.8 بالمئة لتسجل عند التسوية 50.12 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 49.91 دولار. ‬