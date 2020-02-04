‫سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.77 دولار ‬

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.77 دولار ليبلغ 56.93 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 59.70 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية واصلت أسعار النفط هبوطها امس الاثنين مع تراجع الطلب على الخام في الصين وسط تفشي فيروس كورونا الذي أثار أيضا تخفيضات محتملة في الامدادات من «أوبك» وحليفاتها.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.17 دولار أو 3.83 بالمئة لتبلغ عند التسوية 54.45 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الماضي.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار أو 2.8 بالمئة لتسجل عند التسوية 50.12 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 49.91 دولار.
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.77 دولار ليبلغ 56.93 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 59.70 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.