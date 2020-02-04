‫بنزين الكويت الأرخص خليجياً‬

‫أظهرت قوائم أسعار المحروقات في الخليج لشهر فبراير 2020 أن سعر البنزين بنوعيه، «الممتاز» و«العادي»، في الكويت الأقل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد أن واصلت دول الخليج الأخرى العمل بسلم للأسعار وفقاً لتحرك سعر النفط عالمياً، بينما اكتفت الكويت بزيادة واحدة قبل سنوات. وبلغ سعر ليتر البنزين «الممتاز» 35 سنتاً مقارنة بـ51 سنتاً في قطر و53 سنتاً بالبحرين و55 سنتاً في السعودية و56 سنتاً عمان و61 سنتاً في الإمارات. اما في ما يخص النوع «العادي»، فقد بلغ سعر الليتر في الكويت 28 سنتاً مقابل 37 سنتاً في البحرين و40 سنتاً في السعودية و48 سنتاً في قطر و53 سنتاً في عمان و56 سنتاً في الامارات. اما في ما يخص أسعار الديزل فسجلت السعودية أرخص الاسعار خليجيا بـ13 سنتاً لليتر الواحد، تلتها البحرين 32 سنتاً، فالكويت 38 سنتاً وقطر 52 سنتاً وعمان 61 سنتاً والامارات 65 سنتاً.‬